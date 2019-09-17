Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti renkli kareler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye incir ikram etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye Zirvesi için dün Ankara'daydı.Sabah saatlerinde başkente gelen konuk liderler, gün boyu Çankaya Köşkü'ndeydi. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Erdoğan, Putin ve Ruhani bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde 3'lü zirvenin ardından Putin ve Ruhani'ye meyve tabağı ikram etti.Rusya Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı'nın, Aydın incirinin tadına baktığı anlar objektiflere yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Twitter hesabından retweet yaparak paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Üçlü Zirve vesilesiyle ülkemize gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye Aydın yöremizin incirlerinden ikram etti" ifadeleri kullanıldı.