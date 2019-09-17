Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti renkli kareler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye Zirvesi için dün Ankara'daydı.Sabah saatlerinde başkente gelen konuk liderler, gün boyu Çankaya Köşkü'ndeydi. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Erdoğan, Putin ve Ruhani bir süre sohbet etti.