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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek! Son dakika Kremlin'den geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek! Son dakika Kremlin'den geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği açıklandı. Ukrayna Rusya gerilimi tırmanmadan önce Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyordu ancak gerçekleştirilememişti. Görüşmenin bugün NATO liderler zirvesi sonrası olacağı açıklandı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında gerilim tırmanmadan önce teklif gelmesi halinde arabulucu olmaya sıcak baktığı biliniyordu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hafta önce Ukrayna lideri Zelenski ile Kiev'de bir araya gelmişti. Çin'de olimpiyatların açılışı ziyaretine giden Rus Lider Putin'in ise Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

Dün Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararı ele alındı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

"Rusya'nın son provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediği için Erdoğan'a şükranlarımı sundum." ifadelerini kullanan Zelenskiy, ayrıca Almanya, Türkiye ve Ukrayna'nın katılacağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin ortak zirve önerisine desteği için Erdoğan'a teşekkür ettiğini vurguladı.

İkisinden de vazgeçemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gazetecilere yaptığı açıklamalarda iki ülke arasındaki kriz için şunları söyledi:
"İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Rusya ile gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna ile de aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var. ‘Ukrayna’dan vazgeç’ deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. ‘Rusya’dan vazgeç’ deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var. Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim."

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