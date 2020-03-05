Cumhurbaşkanı Erdoğan- Putin görüşmesi başladı! Dünya bunu izliyor

RUSYA'dan dünyanın merakla beklediği zirveye ilişkin son dakika haberler geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki İdlib zirvesi başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, son dönemde tansiyonun zirve yaptığı İdlib'teki krizi ele alacak. Liderler zirvesi Kremlin Sarayı’nda görüşüyor. Türkiye masaya “ateşkes” için otururken, rejimin durdurulması çağrısı yapacak.

İlk sözler: Türk askerinin orada olduğunu bilmiyordum

Basına kapalı gerçekleşecek görüşme öncesi söz alan Putin, Son günlerde İdlib’de cereyan eden gelişmeler oldu. Suriye’de hayatlarını yitiren askerleriniz için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse orada Türk askerinin bulunduğunu bilmiyordu." ifadelerini kullandı.

Suriye askerlerinin de kayıpları olmuştur. Bu olayların tekrarlanmaması ve her ikimizin de önem verdiğimiz ilişkilere zarar vermemek için görüşmemize ihtiyaç var. Bu görüşmelere baş başa olarak başlayalım, daha sonra bu salonda olanlar bize takılabilirler.

"Kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır"

Erdoğan ise şunları kaydetti: Dünyanın gözü şu anda burada. Bugün burada alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır.