Cumhurbaşkanı Erdoğan portresi olmadan Ekrem İmamoğlu fotoğrafı zor oldu!
KARADENİZ turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize'de vatandaşlarla bayramlaştı. Konuşma yaptığı pek çok yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerine yakalanan İmamoğlu'nun Karadeniz turunu gazeteci Ertuğrul Özkök yazdı. Özkök, "Halkın yüzde 60 'ı değişim istiyor" söylemiyle de altılı masaya mesaj verdiğini öne sürdü.
Gazeteci Ertuğrul Özkök Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'nu izledi ve notlarını paylaştı. Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi olan Rize'da arka fonda onun resmi olmadan Ekrem İmamoğlu fotoğrafının çekilmesinin zor olduğunu yazdı. İşte Özkök'ün notlarından İmamoğlu'nun turu:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Rize ve Trabzon’daki bayramlaşma gezisini izliyorum. Rize’den sonra Çayeli yolunda, eski başbakan rahmetli Mesut Yılmaz’ın bütün Türkiye’ye tanıttığı kurufasulyeci ‘Hüsrev’deyiz. İmamoğlu’nun tam karşısında oturuyorum.
Fasülyecide ceketini çıkardı ama kollarını kıvırıp çekmedi
Hava serin ama biraz önce otobüsün üstünden yaptığı konuşmalar sırasında terlemiş.
Ceketini çıkarıyor ve hepimiz merakla bekliyoruz.
Acaba gömleğinin kollarını sıyıracak mı?
Gülerek anlatıyor:
“Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da oğlum ile uluslarası tenis turnuvasına gittim. Hava çok sıcaktı. Güneş tam tepemizde. Yanıyorum. Şöyle ceketimi çıkarıp, kollarını sıvayıp bir rahatlıyayayım dedim dedim ama vazgeçtim” diyor.
Yanlış anlarlar diye çekindim
Biz neden diye sorunca cevabı şu oluyor: “O hareketi başka anlama çekerler diye çekindim.”
Haksız da sayılmaz. Çünkü ilk seçimin iptal edilince iftar sofrasında şöyle doğrulmuş, "Her şey daha güzel olacak" demiş ve seçimi açık farkla kazanmıştı.
İmamoğlu bunu bu gezi sırasında da yapsa "Bak işte adaylık yoluna çıktı" diyecekler.
Oysa o bu kararın altılı masadan ilan edilmesini istiyor.