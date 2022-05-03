Cumhurbaşkanı Erdoğan portresi olmadan Ekrem İmamoğlu fotoğrafı zor oldu!

Yanlış anlarlar diye çekindim

Biz neden diye sorunca cevabı şu oluyor: “O hareketi başka anlama çekerler diye çekindim.”

Haksız da sayılmaz. Çünkü ilk seçimin iptal edilince iftar sofrasında şöyle doğrulmuş, "Her şey daha güzel olacak" demiş ve seçimi açık farkla kazanmıştı.

İmamoğlu bunu bu gezi sırasında da yapsa "Bak işte adaylık yoluna çıktı" diyecekler.

Oysa o bu kararın altılı masadan ilan edilmesini istiyor.