Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı

Özer Uçuran Çiller'in uzun bir süre rahatsızlık dönemi yaşadığını belirten Erdoğan, "Uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil ile inşallah makamlarını ali eder. Bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben son dönemlerde kendisiyle tanışma fırsatını buldum. Rabb'im mekanını ali eylesin, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.