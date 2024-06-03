Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak geldiği Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazını kıldı.
Namazın ardından, Özer Uçuran Çiller için düzenlenen cenaze törenine katılan Erdoğan, Tansu Çiller ile oğlu Mert Çiller'e taziyelerini iletti.
Cenaze namazında saf tutan Erdoğan, ardından yaptığı konuşmada, Özer Uçuran Çiller'in geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri bulunduğunu, aynı zamanda eşi Tansu Çiller'in başbakanlığıyla ülkeye hizmet etmiş bir hanımefendi olduğunu söyledi.
Özer Uçuran Çiller'in uzun bir süre rahatsızlık dönemi yaşadığını belirten Erdoğan, "Uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil ile inşallah makamlarını ali eder. Bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben son dönemlerde kendisiyle tanışma fırsatını buldum. Rabb'im mekanını ali eylesin, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.