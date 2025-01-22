Cumhurbaşkanı Erdoğan otel faciasının yaşandığı Bolu'ya gidiyor

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili son dakika haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yangında ölenlerin cenazesine katılmak üzere Bolu'ya gidiyor.

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Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin öldüğü otel yangını Türkiye'yi derinden sarstı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisenin yaşandığı Bolu'da giderek ailelerin acılarına ortak olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir." ifadelerine yer verdi.