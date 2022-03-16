BIST 2.095
DOLAR 14,69
EURO 16,18
ALTIN 910,20
HABER /  POLİTİKA
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Cumhurbaşkanı Erdoğan o davayı kaybetti! Kılıçdaroğlu'nun avukatı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan o davayı kaybetti! Kılıçdaroğlu'nun avukatı paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı 500 bin TL'lik manevi tazminat davasını kaybettiğini duyurdu.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Aralık 2020 günü yaptığı ağır sözleri sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Davadan karar çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıdan bir ders daha! Erdoğan yine kaybetti! Genel Başkanımız yine kazandı! Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun 01.12.2020 tarihli konuşması nedeniyle Erdoğan tarafından 500.000₺ talepli) açılan ve Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görülen davada yine haklı çıktık! 'Erdoğan, sen FETÖ ile orduya kumpas kurup Kozmik Oda'yı FETÖ'cülere açtın; Katarlılardan  emir alıyorsun; önlerinde diz çöktüğün tefecilere hizmet ediyorsun; Cahil; Hain; Takoz' söz ve eleştirilerinin haklı dayanaklarının olduğunu ispatladık ve dava lehimize sonuçlandı." ifadesini kullandı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Notre Dame kilisesinde tarihi keşif! İnsan biçimli kurşun lahit bulundu içinden kim çıktı?
Foto Galeri Notre Dame kilisesinde tarihi keşif! İnsan biçimli kurşun lahit bulundu içinden kim çıktı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya barış için yeşil ışık yaktı!
Rusya barış için yeşil ışık yaktı!
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Berat kandili mesajları resimli kısa hadisli kandil kutlama sözleri
Berat kandili mesajları resimli kısa hadisli kandil kutlama sözleri
Rusya'dan İstanbul'a kaçan Rus spor yorumcusu konuştu tarih tekerrür etti
Rusya'dan İstanbul'a kaçan Rus spor yorumcusu konuştu tarih tekerrür etti
Eşini bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalıştı! Yargıtay'dan flaş karar
Eşini bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalıştı! Yargıtay'dan flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıla Türkiye damgasını vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıla Türkiye damgasını vuracak
Bugün petrol 102 dolar! Benzin ve motorin için indirim gerçekte kaç lira olmalı
Bugün petrol 102 dolar! Benzin ve motorin için indirim gerçekte kaç lira olmalı
Konut fiyatları ocak ayında yüzde 13 arttı
Konut fiyatları ocak ayında yüzde 13 arttı
Mahmut Özer meslek liseleri için projeleri açıkladı: Hedef 1 milyon çırak
Mahmut Özer meslek liseleri için projeleri açıkladı: Hedef 1 milyon çırak
Merkez Bankası dolar ve enflasyon anketi! Dolar yıl sonu 16 lirayı geçecek
Merkez Bankası dolar ve enflasyon anketi! Dolar yıl sonu 16 lirayı geçecek