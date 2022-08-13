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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'yi anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'yi anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programında açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de "Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Lokman Perande, Ahi Evran, Mevlana, Seyid Mahmud Hayrani gibi hak dostu önderlerimizin bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz.

Milletimiz en sıkıntılı dönemlerinde dahi her bir kapının imanla, tövbey, tevazu, edeple başlayan makamlarını hayatlarında yaşatarak aşmayı başarmış, maddi ve manevi kurtuluşa ermiştir. Moğol istilasından Çanakkale savaşına, milli mücadeleden son 40 yıla damgasını vuran terörle mücadeleye kadar maruz kaldığımız tüm saldırıları bu inanç ve azimle geride bıraktığımıza inanıyorum.

Gönül Allah'ın göründüğü ve baktığı yerdir diyen hazreti hünkar başta olmak üzere erenlerin, gönül sultanlarının dualarına borçlu olduğumuzu biliyoruz. Hazreti hünkarı rahmetle anarak ikrarımızı verelim. Allah eyvallah kapısında döktüğün varsa doldur, ağlattığın varsa güldür, yıktığın varsa kaldır, doğru gez, dost gönlünü incitme, yalan söyleme, kovu kollama, haram yeme, zina etme, elinle koymadığını alma, gözünle görmediğini söyleme, gelme gelme, dönme dönme, gelenin malı dönenin canı, bu yol kıldan köprüdür geçemezsin, demirden leblebilidir çiğneyemezin, ateşten gömlektir giyemezsin, riya ile ibadet şirk ile taat olmaz, Allah eyvallah...

Milletimiz bu şuurla bize iki dünyada da saadet kapısını marifet nefsi silmek değil bilmektir diyerek gösteren hazreti hünkarın irfanını gittiği her yere taşımıştır. Hazreti peygamberin emanetini korurken askerleriyle birlikte çekirge yiyerek hayatta kalan Fahrettin Paşa'ya bu cesareti ve azmi veren de aynı irfandır. Bugün de ayak bastığımız her yerde bu irfanın yol göstericiliğiyle farkımızı ortaya koyuyor, gönüller kazanıyor, kalıcı izler bırakıyoruz.

Vefatının 750. yıldönümü vesilesiyle 2021'i UNESCO ile beraber tüm dünyada Hacı Bektaş Yılı olarak değerlendirdik. Hazreti hünkarın 'gelin canlar bir olalım' çağrısını dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle tüm insanlıkla paylaştık.

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