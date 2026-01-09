BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,23
ALTIN 6.236,96
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denen Firavun zihniyet çağrılara kulak asmıyor

12. Necip Fazıl Ödülleri Programı'na konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e yardım çabalarının İsrail tarafından engellendiğini belirtirken devranın bir gün döneceğini söyleyerek "Hesapların üzerinde bir hesap var. Bunun da vakti, saati inşallah gelecek" dedi.

Abone ol

Atatürk Kültür Merkezi'nde 12. Necip Fazıl Ödülleri programı düzenlendi.  Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu. 

Şehit edilen 71 bini aşkın Filistinli kardeşimize Allah’tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Mekânları cennet olsun inşallah.

Kışın soğuğunda, son derece kısıtlı imkânlarla hayata tutunmaya çalışan; şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu muhafaza eden tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum.

"HESAPLARIN ÜSTÜNDE BİR HESAP VAR"

O çadırların içinde, kışta, yağmurda, çamurda; yediden yetmişe çocukların, annelerin, yaşlıların hâlini ekranlardan hep birlikte izliyoruz, değil mi? Konteyner gönderelim diyoruz; Birleşmiş Milletleri devreye sokuyoruz, Batı’yı devreye sokuyoruz.

Ancak Netanyahu denilen bu zalim, bu Fıravun zihniyeti, bu çağrılara asla kulak asmıyor ve hiçbirini kabul etmiyor. Herhalde ayet-i kerimede Rabbimiz “Ve mekerû ve mekerallâh, vallâhu hayrul mâkirîn” buyuruyor. Hesapların üzerinde bir hesap var. Bunun da vakti, saati inşallah gelecek

ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç’tan Çakır’ın sözlerine sert tepki
Bülent Arınç’tan Çakır’ın sözlerine sert tepki
KKTC'de net asgari ücret 52 bin 738 TL oldu
KKTC'de net asgari ücret 52 bin 738 TL oldu
Derbi öncesi Buruk ve Tedesco'ya stad soruldu: Bu saatten sonra önemi yok
Derbi öncesi Buruk ve Tedesco'ya stad soruldu: Bu saatten sonra önemi yok
Rusya’dan Ukrayna’ya Oreşnik füzeleriyle misilleme
Rusya’dan Ukrayna’ya Oreşnik füzeleriyle misilleme
Suç gelirlerini aklayan 44 şüpheli tutuklandı
Suç gelirlerini aklayan 44 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Necip Fazıl Ödülleri’nde kültür vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Necip Fazıl Ödülleri’nde kültür vurgusu
Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı
Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı
Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi
Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi
Bakan Güler'den operasyon mesajı: Memnuniyetle karşılandı
Bakan Güler'den operasyon mesajı: Memnuniyetle karşılandı
Resmi teklif geldi! Beşiktaş'ın genç yıldızı Avrupa'ya dönebilir
Resmi teklif geldi! Beşiktaş'ın genç yıldızı Avrupa'ya dönebilir
Altından daha değerli! 2 gündür düşüyor, satışlar durmuyor
Altından daha değerli! 2 gündür düşüyor, satışlar durmuyor
İngiltere ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin ikiye katlanması hedefleniyor
İngiltere ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin ikiye katlanması hedefleniyor