Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaştı, muhalefet ayağa kalktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki Dünya Kupası açılış töreninde geçmişte "darbeci, zalim, katil ve firavun" diye seslendiği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. O görüşmenin ardından muhalefet partileri ayağa kalktı. Erdoğan'ın Sisi ile ilgili sözlerinin yer aldığı videolar ve açıklamalar hatırlatıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşüp el sıkıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarının geçmişteki açıklamalarına rağmen Sisi ile bir araya gelmesine muhalefetten tepki yağdı. Sosyal medyada Erdoğan'ın geçmişte Sisi ile ilgili sözleri dolaşıma sokuldu. Erdoğan, ^Beni barıştırmaya çalışıyorlar ama barışmam" demiş Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul seçimleri öncesinde "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı” diye sormuştu. İşte muhalefetin tepkileri...

Muharrem İnce: Rabia'dan el sıkışmaya

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Rabia‘dan el sıkışmaya. Darbeci Sisi’den, dostum Sisi’ye…

Çavuşoğlu'nun o tweetini hatırlattı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Türkiye'de darbelerin destekçisi, Esed'in yakın dostu CHP'nin şimdi de Mısır'da Sisi ve darbecilere koşmasına şaşırmıyoruz” şeklinde 2013 yılında attığı tweeti hatırlatarak, “Şimdi ne olacak darbe sevici Mevlüt?“ diye sordu.

'Katil ilan ettiği Sisi ile...'

Tuncay Özkan açıklamalarının devamında, “Erdoğan ‘Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir.’ diyerek katil ilan ettiği Sisi ile görüştü. Biz bunca derdi niye çektik? Bunca şehit niye verdik Erdoğan?“ ifadelerini kullandı.

Nihal Olçok'tan 15 Temmuz göndermesi

Gelecek Partisi kurucusu Nihal Olçok da "Vah Mursî Vah Rabia,dedim bu fotoğrafı görünce. Demek ki Vah Abdullah Vah Erol Bey deme zamanı da yaklaşıyor demektir. Kanlı ellerele tokalaşmak sonra da aynı elleri dua için Allah’a açmak . Bu nasıl bir çelişki. Batsın böyle siyaset." paylaşımı yaptı.

Muhafeletten tepkiler şöyle devam etti:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: “Anadolu’da güzel bir söz vardır: “Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: “Erdoğan “katil ve firavun” dediği Sisi ile el ele, göz göze gayet mutlu.”

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: “2019 Yerel Seçimlerinde; “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli.” Bugün Katar'da aşağıdaki fotoğraftan anlaşılan artık Sisi denilmiş. Şimdi mesele Binali Yıldırım ne olacak?”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: Muhalefeti yıllarca meydanlarda rabia işareti eşliğinde Sisi'cilikle, darbecilikle suçladın. Şimdi hiçbir şey olamamış gibi zalim, katil, darbeci dediğin adamla kucaklaşıyorsun. Ya kaybettirdiklerin?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Rabia işareti de tarih oldu. Önce “darbeci Sisi”ydi, şimdi “dostum Sisi” oldu. “Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Mısır halkı bizim canımız ama Sisi asla!” diyen Erdoğan, katil diye seslendiği kişiyle el sıkıştı. Nereden nereye… Tarih: 1 Temmuz 2016

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan: Ülkemizin çıkarlarını ve itibarını korumak için hiçbir ülkeyle ilişkilerimizin kesilmemesi en doğrusudur. Ancak bundan da önemlisi ülkemizin itibarının bu şekilde ayağa düşürülmemesidir! Bütün muhalefeti yıllarca Sisi olmakla suçlayıp, defalarca Sisi'ye katil deyip masasına bile oturmam diye tafra yapıp, ardından da gayet mutlu ve gülen bir yüzle elini sıkmak milletimizin haysiyetine hakarettir!

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Bugün Sisi ile el sıkışan Erdoğan, geçmişte Sisi'ye “Darbeci, katil, zalim, firavun, tiran” gibi ifadelerle seslenmişti. Erdoğan, Sisi ile ilgili söylemlerini sık sık iç siyasette kullanmasıyla dikkat çekmişti. İşte o açıklamaları:

“Tiran” dedi diplomatik kriz yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında CNN International'a verdiği röportajda Sisi'yi “tiran” olarak nitelemiş, bu açıklama üzerine Mısır, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Bosuter'i bakanlığa çağırmıştı.

'Görüşür müsünüz?' sorusuna cevap

2015 yılında yaptığı bir açıklamasında Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya, “Şaka yapıyorsun herhalde… Böyle bir şeyin olabilmesi için çok ciddi bir defa olumlu istikamette adımların atılabilmesi lazım” yanıtını vermişti.

Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı

2019 yerel seçimlerinden önce halka seslenen Erdoğan, “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan’ın akıbetini Mursi’nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz. Biz bunlardan korkmuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

'Böyle bir kişiyle asla görüşmem'

Erdoğan, 2019 yılında katıldığı bir canlı yayında da Sisi ile ilgili şunları söylemişti: “Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki bütün bu insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece biz kalkıp Sisi’yle görüşemeyiz. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler. En son 9 genci idam ettiler. Bu bir defa yenilir yutulur bir lokma değildir. Mısır halkı bizim canımız ciğerimizdir ama Sisi asla!”

Rabia işareti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013 Mısır askeri darbesini protesto etmek amacıyla Mısır’ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan “Rabia” işaretini, “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” anlamıyla kullanmaya başlamıştı. Erdoğan, bu işareti ve sözleri sık sık mitinglerde tekrarlıyordu.

Televizyondaki gözyaşları...

Erdoğan’ın Sisi darbesine karşı protestolarda ölen Esma için döktüğü gözyaşları da tekrar gündeme geldi. Erdoğan, katıldığı televizyon programında babasının Esma’ya yazdığı mektup okunurken gözyaşı dökmüştü.