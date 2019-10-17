Cumhurbaşkanı Erdoğan Mike Pence'ı kabul etti Ankara'da kritik görüşme

TÜRKİYE 'nin Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı harekatı ABD'yle Türkiye arasında iplerin gerilmesine neden oldu. Bugün Ankara'da çok önemli bir görüşme gerçekleşti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyet Türkiye'yi ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, bugün Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pence ve Pompeo'yu kabulü saat 15.40 sıralarında başladı. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Beştepe'deki görüşmede Barış Pınarı Harekatı, harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar, güvenli bölge planı ve ABD'nin yaptırım kararları gibi önemli başlıkların ele alındığı tahmin ediliyor.

İlk ziyaret O'breın ve Jeffrey'den

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de dün Başkent'e gelmişti. O'Brien ve Jeffrey, Ankara'da ilk görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirmişti.Edinilen bilgiye göre, Beştepe'de gerçekleşen ve 1,5 saat süren o görüşmede ABD heyeti YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi.ABD heyeti daha sonra, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi.

Kalın, Rusya'nın suriye özel temsilcisini kabul etti

Ankara'daki diplomasi trafiğinde bugün bir görüşme de Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti.