Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'in nikah şahidi oldu

Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.