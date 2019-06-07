Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'in nikah şahidi oldu
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.
Futbolcu Mesut Özil, Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de dünyaevine girdi.
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Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.
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Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etti.
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Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli isimler de katıldı.
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