Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Başkanı Yalçın'ı kabul etti! Kritik toplantı sonrası ilk açıklama

Milyonlarca memur sözleşme ve enflasyon farkının dışında ek zam bekliyor. Memurlara ek zam için kritik görüşme Beştepe'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetle görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 20 dakika sürdü.

Yalçın: Ek zam beklentimizi aktardık

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık. Gelir Vergisi'ne ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik. Gelir Vergisi'nde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin biran önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik. Toplu sözleşme hükmümüz gereği 3600 ek gösterge/ek göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz" dedi.