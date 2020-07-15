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Erdoğan: Eğer güçleri yetseydi, bu Meclisi taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Erdoğan: 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Haberin devamı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis 15 Temmuz Anıtı'ndaki törende açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında, şehitler anıtına çelenk bıraktı. Külliye sonrası TBMM'ye geçen Erdoğan burada törenle karşılandı. Erdoğan burada düzenlenen törende açıklama yapıyor..

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Darbeye direnişin 4. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bırakıp dua etti. Erdoğan'a gaziler ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan da eşlik etti. Erdoğan düzenlenen törende açıklama yapıyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehadete koşan şehitlerimize şahsım milletim adıma özellikle biz de şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bin yıldır verdiğimiz mücadelelerde yer alan gazilerimizi minnetle yad ediyorum. FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir. Bu Meclis masa başında değil savaş meydanında kurulmuş bir meclistir. Bu meclis ülkemizi her sıkıntılı dönemin ardından milletimizin umudu olarak yeniden ayağa kaldıran bir meclistir. Bu meclis Polatlı'dan top sesleri gelirken de milletin hizmetinde olan bir Meclis'tir. Bu Meclis milletimizin ayağına takılmaya çalışılan prangayı kıran bir Meclis'tir. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olarak bu mecliste yemin ederek göreve başlamış olmaktan gurur duyuyorum. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu mecliste birlikte milletime hgizmet etmekten şeref duyuyorum. Kimi zaman vesayete, kimi zaman darbecilere, kimi zaman küresel güçlere karşı omuz omuza mücadele vermiş olmaktan şeref duyuyorum. Rabbime bana böyle bir milletin ferdi olma şerefini bahşettiği için hamd ediyorum.

15 Temmuz gecesi, bomba yağdıran darbeciler ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı. Tankları ile önlerine geçen herkezi ezerek ilerleyen darbeciler yaptıkları işin gayet şuurundaydılar. Silahları millete çeviren darbeciler bilerek tetiklere dokunuyor can alıyorlardı. Eğer güçleri yetsydi meclisi yıkacaklar, seçilmiş tüm yöneticileri katleteceklerdi. Eğer güçleri yetseydi kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her bir ferdine hayatı zehir edeceklerdi. 

Şentop'tan açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tören sırasında açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop: "(15 Temmuz Şehitler Anıtı) Bu anıt, o gece vatanı istila, iradesi esir edilmesin diye meydanlara akıp kökü dışarıda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların aziz hatırasına dikilmiştir."

TBMM'de tören 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılmak üzere Meclis'e geldi. Erdoğan burada resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.

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