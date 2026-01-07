Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Beştepe'de görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında toplam 7 anlaşma imzalanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ile ticaret hedeflerinin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına çıktı.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

İki ülke arasında toplam 7 anlaşma imzalandı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından iki lider ellerinde belgelerle kameralara poz verdi.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından sözü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Malezya arasındaki yakın ilişkilere ve iş birliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları kaydetti:

"TÜRKİYE-MALEZYA DOSTLUĞUNUN DAHA PERÇİNLENECEĞİNE İNANIYORUM"

Saygıdeğer Bakanlarım, Değerli Basın mensupları, Şimdiden kalbim duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kardeşim Enver İbrahim'e ve kıymetli heyetine bir kez de sizlerin huzurunda Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Malumunuz, geçtiğimiz sene Şubat ayında Kuala Lumpur'u ziyaret etmiştim. Ziyaretimde ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasını kararlaştırmıştık. Nitekim bugün konseyimizin ilk toplantısını icra ettik.

Gücünü kadim tarihimizden alan Türkiye-Malezya dostluğunu bu mekanizmayla daha da perçinleyeceğimize inanıyorum. Az önce ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek belgelere imza attık. Malumunuz, Malezya, ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız konumunda, ayrıca aramızda bir serbest ticaret anlaşması da mevcut. Kuala Lumpur ziyaretinde de ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık.

"SAVUNMA SANAYİİ KONULARINI DA ELE ALDIK"

Ortak çabalarımızla ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde bu hedefe taşıyabileceğimize samimiyetle inanıyorum. Keza ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerine de yeniden bir hareketlilik getirmeyi, Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarına arttırmasını tavsiye ediyoruz. Sayın Başbakan'ın bugün veya yarın Türk iş çevreleriyle toplantılarının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Kıymetli basın mensupları, bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayi konularını da ele aldık. Hamdolsun bu alanlarda Malezya ile birçok proje gerçekleştirdik, birçoğu da devam ediyor. Önümüzdeki dönemde kazan kazan ilkesinden hareket bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz.

"GAZZE KONUSUNU BİRLİKTE TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ayrıca Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliğinin temelini teşkil eden beşeri boyutu da görüşmelerimizde istişare etti. Halklarımız arasındaki diyaloguyu güçlendirecek adımları, eğitim, kültür ve turizm alanlarındaki çalışmalarımızı devam ettirme kararı aldık.

Değerli basın mensupları, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizin üst sıralarındaydı. Bugün bir kez daha uluslararası meselelerde benzer görüşlerde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceğiz.

ASEAN İLE OLAN İŞ BİRLİĞİ

Malumunuz 2019 yılında ilan ettiğimiz yeniden Asya girişimimiz çerçevesinde bölge ülkeleri ve ASEAN'la işbirliğimize ayrı bir emniyet veriyoruz. Malezya'da 2025 yılında ASEAN dönem başkanı olarak yoğun bir süreç geçirdim. Kendilerini başarılı şekilde tamamladıkları bu dönem başkanlığı için tebrik ederim.

Ayrıca Enver kardeşimin Tayland ile Kamboçya arasındaki gerginliğin azaltılmasında büyük katkıları oldu. Sözlerime son verirken sayın başkana bir kere daha teşekkür ediyorum. Kendilerine Türkiye Malezya kardeşliğine yaptığı eşsiz katkılardan ötürü Cumhuriyet nişanımızı da tevzi edeceğiz. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum.

Bu düşüncelerle konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Buradan kardeş Malezya halkına sağlık, esenlik ve refah dileklerimi iletiyorum. Şimdi sözü ben ve İbrahim kardeşime bırakayım.