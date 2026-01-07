Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı.

Enver'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Enver'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Enver, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Enver, Anlaşmaların İmza Töreni'ne iştirak edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enver, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na ve Anlaşmaların İmza Töreni'ne iştirak edecek, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantının ardından Erdoğan ve Enver, Nişan Tevcihi ve Resmi Yemek Programı'na katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.