Cumhurbaşkanı Erdoğan makale yazdı: Savunmada yerlilik yüzde 80'e ulaştı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı makaleyi değerlendirdi. Erdoğan, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 80'e ulaştığını ve enerjide tam bağımsızlık hedefiyle ilerlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Şafak Gazetesi'nin Vizyon eki için kaleme aldığı makaleye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadan enerjiye, savunma sanayiinden uluslararası ticarete kadar geniş bir yelpazede Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyduğunu belirtti.

VİCDAN VE ADALET MERKEZLİ DIŞ POLİTİKA

Burhanettin Duran, savaşların, göç dalgalarının ve insani krizlerin yoğunlaştığı bir coğrafyada Türkiye'nin izlediği dış politikanın farkına dikkat çekti. Türkiye'nin politikasının salt güç dengelerine göre değil, vicdan ve adalet merkezli şekillendiğini vurgulayan Duran, Ankara'nın barıştan yana tutumunu hem sahada hem de diplomaside gösterdiğini ifade etti. Duran, Türkiye'nin insani yardımları ve ilkeli duruşuyla küresel vicdana seslendiğini kaydetti.

SAVUNMA SANAYİİNDE MİLLİ İRADE TEZAHÜRÜ

Savunma sanayiinde gelinen noktanın stratejik bir aklın ürünü olduğunu belirten Duran, geçmişte ambargolarla kısıtlanan Türkiye'nin bugün teknoloji üreten bir ülke konumuna yükseldiğini aktardı. Bu yükselişin sadece teknik bir başarı değil, milli iradenin somut bir yansıması olduğunu ifade eden Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesindeki şu sözlerine atıfta bulundu:

"Parasıyla müttefiklerinden dahi silah ve mühimmat alamayan bir Türkiye'den, kendi insan kaynağının zekası ve emeğiyle üretilen savunma sanayii ürünlerine kavuşmuş, yerlilik oranını yüzde 80'e ulaştırmış bir ülkeye dönüştük."

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesinde enerji konusuna özel bir parantez açtığını belirten Duran, "tam bağımsız Türkiye" hedefinin ülkenin refahı için teminat olarak görüldüğünü aktardı. Kendi doğal gazını ve petrolünü çıkaran Türkiye'nin dışa bağımlılığı hızla azalttığına dikkat çekildi. Erdoğan'ın makalesinde, toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60'ın üzerine çıktığı, nükleer enerji hamleleriyle Türkiye'nin bir üst lige taşınacağı ve enerji verimliliği konusunda kararlı adımlar atıldığı bilgisi yer aldı.

YARININ DÜNYASINA GÜÇLÜ HAZIRLIK

İletişim Başkanı Duran, aileyi, kültürü, gençliği ve üretimi merkeze alan bütüncül yaklaşımın Türkiye'yi sadece bugüne değil, yarının dünyasına da hazırladığını ifade etti. Açıklamada, güçlenen ekonomi, her yıl artan ihracat rakamları ve toplumsal birliktelik ile Türkiye'nin hem bölgesinde hem de dünyada adından söz ettirmeye devam edeceği vurgulandı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ POLİTİKALARI VE KATETTİĞİ YOL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelecek aziz milletimizindir" başlıklı makalesi:

"İnsanlık, siyasi ve ekonomik fay hatlarının derinden sarsıldığı, küresel yönetim mekanizmalarının işlevsizleştiği sancılı bir dönemden geçiyor. Sınamalarla dolu bu fırtınalı çağda Türkiye olarak biz, küresel sorunlara dikkat çekiyor, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu her platformda ortaya koyuyoruz. Küresel sistemdeki çarpıklıklara 'Böyle gelmiş böyle gider' anlayışıyla bakmıyor, bölgesel ve küresel sorunlara rasyonel çözümler üretiyoruz. Çaresizliğin değil, umudun sesini yükseltiyoruz.

Coğrafyamız savaşlar, terörizm, göç krizi, iklim sorunları başta olmak üzere birbirine girmiş problemlerle eş zamanlı bir şekilde mücadele ediyor. Dünyamız tarihte eşine az rastlanır insani krizlere sahne oluyor. Türkiye olarak, bütün bu olumsuzluklara gözlerimizi kapatıp kenarda durmuyor, tarihimizden aldığımız ilhamla dış politikada dik ve şahsiyetli bir duruş sergiliyoruz. İnsani yardım hamlelerimizle dost ve kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail saldırganlığı, Suriye, Irak, Somali-Etiyopya, Sudan başta olmak üzere her sorunda barış ve istikrardan yana olduğumuzu en yüksek sesle dillendiriyoruz. Bu bölgelerde sağlanacak huzur ve barış ikliminin dünyanın karşı karşıya olduğu büyük krizin çözümü için anlamlı bir yol haritası ortaya koyacağını her platformda anlatıyoruz.

Bir yandan da savunma sanayii başta olmak üzere ülkemizi her alanda güçlendirecek tarihî adımlar atıyoruz. Parasıyla müttefiklerinden dahi silah ve mühimmat alamayan bir Türkiye’den, kendi insan kaynağının zekâsı ve emeğiyle üretilen savunma sanayii ürünlerine kavuşmuş, yerlilik oranını yüzde 80’e ulaştırmış bir ülkeye dönüştük. Artık kendi uçağını, silahını, gemisini, füzesini, tankını, topunu, siber sistemlerini en kaliteli şekilde üretebilen bir ülkeyiz. Yolumuzun uzun olduğunu da hedeflerimize mutlaka ulaşacağımızı da biliyoruz. Asla umutsuzluk girdabına kapılmadan bu zorlu yolda azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz.

Enerjide 'tam bağımsız Türkiye' hedefine odaklanan ülkemizin müreffeh geleceğini; ayakları yere basan, sağlam enerji politikalarının garanti altına alacağına inanıyoruz. Kendi doğal gazımızı, petrolümüzü çıkartarak enerjide dışa bağımlılığımızı azaltırken, toplam kurulu gücümüzde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60’ının üzerine çıkartmış durumdayız. Nükleer enerji ile ülkemizi bir üst lige taşımaya gayret gösterirken, enerji verimliliği alanında da önemli adımlar atıyoruz.

Toplumsal anlamda ailemizi, kültürümüzü ve yaşam tarzımızı; ortaya çıkmakta olan bu dönüşüm sürecine uygun şekilde hazırlıyoruz. Bu alanlarda dünyada giderek artan saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Gençlerimizin eğitimini ve ihtiyaçlarını merkeze alan adımlarla, öz güveni yüksek bir Teknofest kuşağını inşa ediyoruz.

Bölgemizdeki gerilimler, ulaştırma alanında güvenli taşımacılığın önemini biraz daha artırıyor. Türkiye’nin Orta Koridor üzerinden Asya ile Avrupa’yı bağlama rolü ise bu noktada son derece kritik. Bu stratejik konuda etkili hamleler yapıyor, ülkemize ve dostlarımıza kazandıracak diğer projeler üzerinde çalışıyoruz.

Uluslararası ticaret hacmini her geçen yıl rekorlarla artıran Türkiye, bugün 270 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmış durumdadır. Eğitimde, sağlıkta, bilim ve teknolojide kısaca her alanda büyüyen ve kalkınan Türkiye, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek hem bölgesinde hem dünyada adından söz ettirmeye devam edecek. Ülkemizin yolu, sonuna kadar açıktır. Gelecek, Türkiye’nindir; gelecek, bu aziz milletindir."