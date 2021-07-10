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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas görüştü 'İsrail'in zulmüne sessiz kalmayacağız'

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas görüştü 'İsrail'in zulmüne sessiz kalmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Vahdettin Köşkünde bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail'in, Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını belirten Erdoğan, Filistin'e desteğin devam edeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinde, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İsrail'in, Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını belirterek, İsrail'in işgal ve ilhak politikaları devam ettiği sürece bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olamayacağını vurguladı.

Filistin'in iç uzlaşı sürecini desteklemeyi de sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, ikili ilişkilerin ekonomi ve ticaretten kültür, eğitim ve turizme her alanda olumlu yönde seyretmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas başkanlığındaki heyetler arası çalışma yemeğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan yer aldı.

Filistin tarafında ise Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Riyad Malki, Sivil İşler Bakanı Hüseyin Eş-Şeyh, Diyanet İşleri Danışmanı Mahmud Habbaş, İstihbarat Başkanı Macid Ferec ve Diplomatik İşler Danışmanı Mecdi Halidi hazır bulundu.

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