Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı.
Dibeybe'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına kadar araca eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Dibeybe'yi giriş kapısında karşıladı.
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Erdoğan ve Dibeybe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.
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Dibeybe, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.
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