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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı

Dibeybe'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına kadar araca eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Dibeybe'yi giriş kapısında karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı

Erdoğan ve Dibeybe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı

Dibeybe, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

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