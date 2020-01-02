Cumhurbaşkanı Erdoğan Leyla ile Mecnun tiyatro oyununu izledi

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da oyunu izledi.