Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurmay Eğitimi mezuniyet töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Kurmay Eğitimi mezuniyet töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

Askerlik insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca bizim milletimize ordu millet denmiştir. Mücadeleye daima hazır bulunmamızdan kaynaklıdır bu.

Ezanı, bayrağı, devleti söz konusu olduğunda her bireyi ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışı içinde olmuştur. 15 Temmuz tam bir şahlanış olmuştur. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilmiştir.

Malazgirt’ten bugüne kadar hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bize düşen İstiklal Marşımızın mesajlarını zihniyle kalbiyle anlamış nesiller yetiştirmektir.

Ayrıntılar geliyor...