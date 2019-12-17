HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Küresel Mülteci Forumu'nda konuşuyor! Canlı yayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre'de Küresel Mülteci Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nda yaptığı konuşmada"Bugün mülteci sorunu diye genelleştirdiğimiz meselenin arka planında acı bir hikaye var" dedi. Erdoğan "Sahile vuran çocuk cesetleri bu sorunun artık daha fazla görmezden gelinemeyeceğini gösterdi" ifadesini kullanarak acı tabloyu gözler önüne serdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bugün mülteci sorunu diye genelleştirdiğimiz meselenin arka planında acı bir hikaye var.

- Sahile vuran çocuk cesetleri bu sorunun artık daha fazla görmezden gelinemeyeceğini gösterdi.

- Birkaç münferit olay dışında Suriyelileri dışlayacak hiçbir şey yaşanmadı. Vatandaşlarımıza ne sunduysak onlara da onu sunduk.

-  Son 8 yılda ülkemizde 516 bin civarında Suriyeli bebek dünyaya gelmiştir. Bunların her türlü sağlık imkanından faydalanmasını temin ettik. Bugün ülkemizdeki birçok Suriyeli kendi ayaklarının üzerinde durabilir duruma geldi. İnsani yardım faaliyetlerimiz de aralıksız devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
TOKİ sosyal konut projesi başvurusu nereye yapılıyor şartlar neler ilk günde rekor
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul ulaşımına yorum: Tam bir ömür törpüsü
Ciciş Esra Ersoy spor yaparken giydiği kıyafetle olay oldu!
Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli nafaka kararı
Meral Akşener'den Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak teklif! Esad'la görüşüp...
Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çiftçiye müjde! Bedava verilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücrete 2020'de yüzde 20, önümüzdeki sene yüzde 50 zam kararı
Tırnak mantarına ne iyi gelir bulaşmasını istemiyorsanız...
Kimlik yenileme son gün ne zaman 2020 kimlik randevusu alma
Asgari ücret 2020 ne kadar oldu zam pazarlığı devam ediyor
Arnavutköy'deki sahte parfüm operasyonu kamerada
TOKİ hangi illerde ev yapacak 2020 TOKİ konut projesi
Yorumlar