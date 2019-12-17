Cumhurbaşkanı Erdoğan Küresel Mülteci Forumu'nda konuşuyor! Canlı yayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre'de Küresel Mülteci Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nda yaptığı konuşmada"Bugün mülteci sorunu diye genelleştirdiğimiz meselenin arka planında acı bir hikaye var" dedi. Erdoğan "Sahile vuran çocuk cesetleri bu sorunun artık daha fazla görmezden gelinemeyeceğini gösterdi" ifadesini kullanarak acı tabloyu gözler önüne serdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bugün mülteci sorunu diye genelleştirdiğimiz meselenin arka planında acı bir hikaye var.

- Sahile vuran çocuk cesetleri bu sorunun artık daha fazla görmezden gelinemeyeceğini gösterdi.

- Birkaç münferit olay dışında Suriyelileri dışlayacak hiçbir şey yaşanmadı. Vatandaşlarımıza ne sunduysak onlara da onu sunduk.

- Son 8 yılda ülkemizde 516 bin civarında Suriyeli bebek dünyaya gelmiştir. Bunların her türlü sağlık imkanından faydalanmasını temin ettik. Bugün ülkemizdeki birçok Suriyeli kendi ayaklarının üzerinde durabilir duruma geldi. İnsani yardım faaliyetlerimiz de aralıksız devam ediyor.

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