Cumhurbaşkanı Erdoğan köprünün fiyatına 195 lira teklifine 'Asla' demiş

Çanakkale Köprüsü'nün ücretinin 200 lira olmasıyla ilgili tartışmalara AK Partili Bülent Turan'dan bir açıklama geldi. Köprünün fiyatına ilişkin AK Parti MYK'sında vekillerden 195 lira olsun önerisi geldiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Asla" diyerek bunun kandırmaca olacağını söylediğini aktardı.

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kanal7'de konuk olduğu Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi'nde soruları yanıtladı. Bülent Turan köprünün fiyatına ilişkin MYK'da yaşanan bir konuşmayı aktardı. Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Köprünün parası MKK'da gündem oldu. Ulaştırma Bakanımız tüm verileri verdi 200 lirada karar kılındı. Bazı arkadaşlarımız ben dahil psikolojik sınır 195 TL yapalım dedik. Sayın Erdoğan, "Asla" dedi. "Ama Sayın Cumhurbaşkanımız psikolojik sınır" dedik. "Ben halkı kandıramam" dedi. "Çok kıymetli bir yaklaşım. Halkını kandırmayan, algıyla değil gerçekle yürüyen bir kişilik."

Yap işlet devret modeli

Normal köprülerde vatandaş geçse de geçmese de aynı köprüyü ödüyor. Siz de ben de maaşımızdan, vergimizden aynı oranda para ödüyoruz. Yap işlet devretlerde geçenlerden para verdiği için, geçmeyenler daha az para veriyor. Bu ekstra bir imkan değil mi?

Devlet, 10 yıl taksitle çok seri şekilde köprü yaptırıyor. Bitiminde devletin olacak bu köprü.

Kamu yatırımı olarak değerlendiriliyor. Bunu çok garip bir tartışma olarak değerlendiriyorum. Köprüde 45 bine bağlanmış.

(Köprüyü yapanların girdiği riskler ne?) Zamanında bitiremeyebilir, çok uzun süre olduğu için kar edemeyebilir, bakım masraflarını iyi hesaplamazsa farklı bir bedel çıkabilir.

Beşli çete sözlerine tepki

Devlet yatırım yaparken de Hazine'den verdiği için bir farkı yok. Bu bir finans yöntemi. Bazısı ihaleyle yapar, bazısı yap işlet devretle yapar. Kaldı ki son zamanlarda birçok Avrupa ülkesi yap işlet devret modeliyle yapıyor.

Ben yasama temsilcisiyim. Yürütmede yanlış olursa bunu tabii ki muhalefet dile getirir. Ancak olmayanla siyaset yapılmasına isyan ediyorum. CHP'li müteahhitleri sayıp onlara da çete mi diyeceğiz? CHP'liler bu ülkenin daha zengin insanları. Asla kabul etmiyorum ama AK Parti'nin beşli çetesi varsa CHP'nin 25'li çetesi var. CHP'deki çetelerin nasıl genel başkan değiştirdiğini, parti dizayn ettiklerini gördük. Çete aranacaksa AK Parti'de değil CHP'de aramak lazım.