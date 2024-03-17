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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Konyalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Konya, vefanın şehridir. Bizim Konya ile gönül bağımız çok eskilere dayanıyor. Girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk.

15 Temmuz'dan beri devam ettirdiğimiz vatanın bekasını koruma mücadelesinde Konya ile birlikte yol yürüdük. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum.

Emniyetten sordurdum, meydanda ne kadar katılım var diye... Yollar hariç 110 bin katılım var. Her zamanki gibi Konya bu. Sizler bu duruşunuzla meselenin sadece sandık değil, kutlu bir davanın sancağı olduğunu gösterdiniz.

Konya'nın 31 Mart'ta da rekor oyla belediyecilikte tarih yazarak sancağı en yükseğe çıkaracağına inanıyorum. Selçuklu başkenti Konya'ya da bu yakışır. Şehirler içinde emsali bulunmayan Konya'ya milli iradeye sahip çıkma konusunda da emsalsiz olmak yakışır.

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