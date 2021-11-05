Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor! Ümraniye Millet Bahçesi açılıyor

Ümraniye Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayında izleyin...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Bugün hizmete açtığımız Hekimbaşı Millet Bahçemiz, Ümraniye'nin sembol alanlarından bir tanesi haline gelecektir.

- Etrafı gecekondularla kuşatılmış, çamur deryası, görüntüsü sefil insanı mutsuz bir İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. Yeşil Kalkınma devrimi doğrultusunda İstanbul'un kalitesini artırmak için kolları sıvadık.

- Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alana sahip Millet Bahçesi'ni hizmete açtık. Hedefimiz 2023 yılına kadar 404 Millet Bahçesinin tamamını hizmete açmak.

- En büyük projemiz Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Millet Bahçesi olacaktır. Burası dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır.

- Çeyrek asrı aşkın süredir İstanbul'un her sokağını her ilçesini donattık., donatıyoruz. Sizlerin desteği olmasaydı buralara gelemezdik.

- Son 9 yılda 2.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümü devam ediyor.

- Hanımlarımızla birlikte 2023 zaferini ilan ediyoruz. Buna hazırız değil mi? Şu güzelim millet bahçesine bak, aman yarabbim. Az önce içinde dolaştık, Ümraniye'ye bu yakışırdı. Tüm emeği geçenleri kutluyorum.

- Marmara Denizi koruma projesi ile bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz.