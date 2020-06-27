Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor! Son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Ergene Çevre Koruma Projesi' töreninde son dakika açıklamalar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 'Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yerel yönetimler senelerce hassasiyet göstermedi"

Bilindiği gibi ülkemizin 25 nehir havzasından biri olan Ergene havzası 1,5 milyon vatandaşımıza ev sahipliği yapıyor. Bu havzada pek çok tarım ürünü yetişiyor. Havzanın korunmasıyla ilgili yatırımlar öncelikle yerel yönetimlerin sorumluğundadır. Bölgedeki yerel yönetimler senelerce bu havzanın korunması konusundaki hassasiyeti göstermedi.

"Vahim bir tablo çıktı"

Karşımıza bütün canlılar için tehlike oluşturan vahim bir tablo çıktı. Ergene havzası eylem planını devreye aldık. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla kararlılıkla harekete geçirdik.

1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak 25 sulama projesinden 24'ü hizmete girdi.

Sanayicilerin üstüne düşeni yerine getirmesi önemliydi.