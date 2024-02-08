Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılıyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

27 bin 600 haneye kira yardımı yaptık. Şimdi kalıcı konutların teslimine başlayarak şehrimizin ayağa kaldırılmasında yeni bir safhaya geçtik.

Bugün 2798 konutun teslimini gerçekleştiriyoruz. 32 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz.

Adıyaman'ımıza TUSAŞ'uın koordinasyonunda laboratuvar kuruyoruz. Adıyaman, tüm deprem bölgesi şehirleri içerisinde kayıplarını en hızlı şekilde bertaraf eden tek şehrimizdir.

Emin olun dünyada 14 milyonu etkileyen 11 ilimizin 124 ilçesindeki 7 bin mahalle ve köyümüzde yıkıma yol açan felaketin ardından bu kadar kısa sürede kalkabilecek bir ülke yoktur.

Terör örgütleri üzerinden ülkemize istikamet vermek, siyaseti yönlendirme çabaları bitmiyor. Birden artış gösteren terör eylemleri, tahrikler, tuzaklar boşuna değildir. Oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var o da Türkiye'nin eski Türkiye olmadığıdır.

" Tüm günahı Bay Kemalin sırtına yükleyip kenara çekildiler"

Normal şartlarda yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler. Tüm günahı Bay Kemalin sırtına yükleyip kenara çekildiler. Halbuki milletimiz o dönem kimin nerede durduğunu hatırlıyor.

Bir yandan da kendi içlerinde saç saça baş başa kavga halindeler. Milletimiz altılı ittifakın düştüğü duruma bakıp ülke iyi ki bunların eline kalmadı diye hamd ediyor. Mart seçimlerinin ardında da aynı şükrü şehirlerimizdeki vatandaşlarımız yapacak. Gidişat onu gösteriyor.

Biz her zaman sizin yanınızdayız. Yeter ki siz şehrinize, evinize, işinize, ailenize, geleceğinize sahip çıkın. Gerisinin üstesinden beraberce geliriz. Adıyaman programımızı daha geniş tuttuk.