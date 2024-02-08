BIST 8.944
DOLAR 30,60
EURO 33,02
ALTIN 1.999,65
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuşuyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılıyor.  Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

27 bin 600 haneye kira yardımı yaptık. Şimdi kalıcı konutların teslimine başlayarak şehrimizin ayağa kaldırılmasında yeni bir safhaya geçtik.

Bugün 2798 konutun teslimini gerçekleştiriyoruz. 32 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. 

Adıyaman'ımıza TUSAŞ'uın koordinasyonunda laboratuvar kuruyoruz.  Adıyaman, tüm deprem bölgesi şehirleri içerisinde kayıplarını en hızlı şekilde bertaraf eden tek şehrimizdir.

Emin olun dünyada 14 milyonu etkileyen 11 ilimizin 124 ilçesindeki 7 bin mahalle ve köyümüzde yıkıma yol açan felaketin ardından bu kadar kısa sürede kalkabilecek bir ülke yoktur. 

Terör örgütleri üzerinden ülkemize istikamet vermek, siyaseti yönlendirme çabaları bitmiyor. Birden artış gösteren terör eylemleri, tahrikler, tuzaklar boşuna değildir. Oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var o da Türkiye'nin eski Türkiye olmadığıdır.  

" Tüm günahı Bay Kemalin sırtına yükleyip kenara çekildiler"

Normal şartlarda yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler. Tüm günahı Bay Kemalin sırtına yükleyip kenara çekildiler. Halbuki milletimiz o dönem kimin nerede durduğunu hatırlıyor.

Bir yandan da kendi içlerinde saç saça baş başa kavga halindeler. Milletimiz altılı ittifakın düştüğü duruma bakıp ülke iyi ki bunların eline kalmadı diye hamd ediyor. Mart seçimlerinin ardında da aynı şükrü şehirlerimizdeki vatandaşlarımız yapacak. Gidişat onu gösteriyor.

Biz her zaman sizin yanınızdayız. Yeter ki siz şehrinize, evinize, işinize, ailenize, geleceğinize sahip çıkın. Gerisinin üstesinden beraberce geliriz. Adıyaman programımızı daha geniş tuttuk. 

ÖNCEKİ HABERLER
Posof’ta köye çığ düştü
Posof’ta köye çığ düştü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Göztepe, Yunus Emre Gedik'i Kasımpaşa'ya kiraladı
Göztepe, Yunus Emre Gedik'i Kasımpaşa'ya kiraladı
Meteorolojiden Mersin için kuvvetli yağış uyarısı!
Meteorolojiden Mersin için kuvvetli yağış uyarısı!
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Şimdiden bağırıyorum dikkat edin"
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Şimdiden bağırıyorum dikkat edin"
Murat Kurum medya mensuplarıyla buluştu İstanbul için 10 temel projesini anlattı
Murat Kurum medya mensuplarıyla buluştu İstanbul için 10 temel projesini anlattı
El ve ayaklarda ani mavi-mor renk değişimlerine dikkat!
El ve ayaklarda ani mavi-mor renk değişimlerine dikkat!
Karaman'da uyuşturucudan 1 şüpheli gözaltına alındı
Karaman'da uyuşturucudan 1 şüpheli gözaltına alındı
Kredi kartına taksit sınırlaması olacak mı? Karahan'dan çok net açıklama
Kredi kartına taksit sınırlaması olacak mı? Karahan'dan çok net açıklama
Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı!
Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı!
MHP Genel Başkan Yardımcısı duyurdu: AK Parti ve MHP bir araya gelecek
MHP Genel Başkan Yardımcısı duyurdu: AK Parti ve MHP bir araya gelecek
Malatya’da okulun istinat duvarı çöktü
Malatya’da okulun istinat duvarı çöktü