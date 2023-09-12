Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajları! Canlı yayında izleyin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da yeni anayasa sempozyumunda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır.

Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik.

Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız.

Yeni anayasa metni sihirli değnek gibi Türkiye'yi masal diyarı haline getirmeyecek. Ülkenin ortak geleceğini, insanların hak ve özgürlüklerini, siyasi aktörlerin uzlaşmasını yeni anayasanın Türkiye'ye çok şey katacağı açıktır. Önemli olan anayasaları modern dünyaların güzel kavramları ile süslemek değil uygulamalar ortaya koymaktır. Anayasa metinlerinin kısa yada uzun olmasını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bize düşen sistemi en sağlam en gerçekçi en sürdürülebilir şekilde kurmaktır. Bize lazım olan ruhu ve hacmi ile milletimizin hayata bakışını ülkemizin birikimine uygun anayasa metnidir.

Parlamentodaki gruplarla bunu konuşacağız. Bizim işimiz kapıları çalmak. Biz buna hazırız. Tüm siyasi partilere sivil toplum kuruşlarına sesleniyorum. Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim. Bu süreçten kaçmayalım. Kimsenin anayasa anlayışından ve çalışmasından rahatsız olmasına gerek yoktur. Geçirdiği onca değişiklikle adeta 'yamalı bohçaya' dönen anayasayla yaşamaya devam etmek, siyaset için de ülke için de taşınması zor bir yüke dönüşmüştür

İnsanı önceleyen, milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan, toplumun gerisinde kalan değil, topluma dinamizm katan bir anayasa hedefliyoruz.