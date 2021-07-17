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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bölücü terör örgütü PKK 40 yıl boyunca uğraşmasına rağmen Dadaşların birlik, beraberlik ve azmine zarar verememiştir. Erzurum'dan ülkesine ve vatanına daha sıkı şekilde sahip çıkmasını bekliyoruz. Biz ülkesi eser ve hizmet siyaseti ile yönetiyoruz. 

"Hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar..."

Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan siyaseti yapmak üzerine ülkede hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarsa kursunlar milletten karşılık bulamazlar.

Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek, refahı artırmak için hangi adımlar gerekiyorsa attık. 

Ben hanım kardeşlerimizden, gençlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istiyorum. Hala terör örgütlerinden medet uman varsa varsın kaçınılmaz akıbetlerini beklemeye devam etsin.  Sizlerden 2023 için şimdiden destek istiyoruz.  Türkiye'nin dünkü sorunlarının çözümü bizdeydi neticeyi biz aldık yarınki sorunlarını n çözümü de bizdedir. 

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