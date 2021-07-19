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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de törenle karşılandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47. yıl dönümü kutlama etkinlikleri için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine KKTC’ye geldi. Erdoğan, Ercan Havalimanı’nda, Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyaretine eşlik etmek üzere adaya geldi. Bahçeli, uçaktan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile kol kola indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda hitap edecek ve sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Erdoğan yarınki programı kapsamında ise Lefkoşa’daki Hala Sultan Camii’nde kılınacak bayram namazının ardından, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelecek olan Erdoğan sonrasında mevkidaşıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene katılacak.
Erdoğan ile Tatar arasında yapılacak görüşmelerde, Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınması ve Kıbrıs davası hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de aralarında bulunduğu heyette bazı milletvekilleri ile parti temsilcileri de yer alıyor.

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