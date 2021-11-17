Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu kendi sözleriyle vurdu! Asgari ücret ve faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan konuşmasına vefat eden şair Sezai Karakoç'tan şiir okuyarak başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezai Karakoç'a ait okuduğu şiirinden sonra grup konuşmasına başladı. Sözlerine AK Parti Grup Başkanlığı'ndaki görev değişimiyle başladı. Erdoğan yeni seçilen İsmet Yılmaz'a başarılar diledi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Bırak kardeşim sen helalleşmeyi. Helalleşme avutma amacıyla beyhude bir çabadır.' şeklinde daha önce helallik konusundaki eleştirel sözlerine ilişkin video yayınladı ve Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına cevap verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti Grup Başkanlığına seçilen Sivas Milletvekilimiz Sayın ismeti Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Naci Bostancı hocamız 2023 seçimi hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstleneceği için görevinden affını istedi. Bu güne kadar yaptıkları için şahsım grubum adına teşekkürlerimi iletiyorum. Yakın çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu çatı altında milletvekilliğinin getirdiği duruşa sahip olmayanlar olsa da Meclis'imiz milletimizin gözbebeğidir. Şehit yakınlığına hakaret edenlerin bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz kişilere hak ettiği dersin gittikleri her platformda ve sandıkta verileceğine inanıyorum. Genel Başkanı bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değildir. Bir bayanın ağzından 'yavşaklar' küfrü çıkar mı? Milletimiz gereken dersi 2023 Haziran'da verecektir. Bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsade etmez. Karşınıza geçip bölücü örgüt propaganda yapanlara mahcupsunuz ama şehit yakınlarına bacısına severek cevap veriyorsunuz.

CHP pozisyon değiştirmeye başladı

Oylamada hayır diyen CHP'nin kimleri sıvazlıyorsa ipini onlar tutuyordur. Akdeniz'de Afrika'da Ege'de kendi çıkarlarımızı savunmamızın kimleri çileden çıkardığını görüyoruz. CHP fiilen pozisyon değiştirmeye başlamıştır.

CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, eski Türkiye'yi hortlatma, demokrasimizi yıkma, ekonomimizi çökertme, insanımızı esir alma projesidir

Helalleşme çağrısına videolu cevap

Son günlerde hellalleşelim demeye başladı. Bizim inancımızda helalleşme çok önemlidir. Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor şimdi izleyelim (Video izletildi)

Dün helalleşme kavramına böyle bakan zatın şimdi helalleşme çağrısında bulunması ne kadar ilginç değil mi? Sen önce benim başörtülü bacılarımdan helallik iste.

Asgari ücret açıklaması

İnşallah asgari ücreti benzer bir anlayışla tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz. Bizi diğer ülkelerden ayıran fark var onlar sıkıntıya giderken biz önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız.

Faizi savunanlarla beraber olamam

Faiz sebeptir enflasyon neticedir. Bunu farklı söyleyenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar anlamayan anlamaz. Ama biz faize milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Hala faizi savunanlar kusura bakmasınlar ben faizi savunanla beraber olmam, bunu bilmemiz lazım. Bu konu sıradan bir konu değildir. Şu anda dünyaya bakalım ya Amerika'ya Batı'ya İsrail'e bakın. Faiz aşağılara çekilmişken tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi savunuyor? Bu görevden kaldığımız sürece böyle olacak. Bu konuda nas ortada. Sana bana ne oluyor? Biz değerler silsilemiz içinde niye bakmıyoruz?

TÜSİAD'a faiz tepkisi

Biz iş adamlarımıza diyoruz ki 'Hani sen düşük faizle kredi istiyordun?' Niye almıyorsun?' Ben bu iş adamlarını anlamıyorum. Bir araya geliyorlar TÜSİAD vesaire... Yahu siz nasıl iş adamısınız? Buyrun size kredi düşük faizle kredi... Ben sizden yatırım, istihdam üretim istiyorum. Hadi yapın. Bunlar nasıl iş adamı? Sonra da bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz.

Bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kurum olursa olsun dürüst olacaksınız dürüst. Sıkıştığınız zaman kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyunca iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit!

Bir müjde paylaşmak istiyorum

Bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarını sürdürüyoruz. Sondaj çalışmalarımıza dördüncü gemimizi de ekledik.