Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta coşkuyla karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.
Özel uçakla yerel saatle 15.40'da Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.
Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, gaziler ve diğer yetkililer de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ercan Havalimanı ve çevresinde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş ile KKTC'de bulunan yabancılar sevgi gösterisinde bulundu.
Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.