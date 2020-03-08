Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi konforlarını bozmamak için sırtını dönenler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kahraman Kadınları programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan Yunanistan sınırında bekleyen mültecilerle ilgili Avrupa'ya tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Nerede kadınlara, yeni doğan kız çocuklarına bir aşağılama varsa orada helak vakti yakın demektir. Kadını insan değil meta olarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz.

Bizim inancımızın da kültürümüzün de özünde ayrımcılık yoktur. Nasıl her insanın farklı özellikleri, kabiliyetleri varsa aynı durum erkekle kadın arasında ve kadınların arasında mevcuttur. Tarih boyunca olduğu gibi bugünde çeşitli yöntemlerle insanın insana yaptığı çeşitli zulümlere şahit oluyoruz.

Ezilen, horlanan, dövülen, hatta öldürülen milyonlarca insanın yürekleri yakan trajedisi karşısında gerçekten üzüntülüyüz."