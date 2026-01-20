BIST 12.806
DOLAR 43,27
EURO 50,80
ALTIN 6.616,48
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katledilen Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katledilen Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede olayın takipçisi olacağını belirtirken; "Atlas ne güzel bir evlat, beni derinden yaraladı" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İstanbul'da öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atlas ne güzel bir evlat, beni derinden yaraladı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi ile görüştü.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Erdoğan görüşmede olayın takipçisi olacağını belirtirken; "Atlas ne güzel bir evlat, beni derinden yaraladı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Fidan ile Marco Rubio görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan ile Marco Rubio görüştü
Sörloth'tan Okan Buruk sözleri: Büyük bir teknik direktör
Sörloth'tan Okan Buruk sözleri: Büyük bir teknik direktör
Suriye ile SDG Haseke'de anlaşmaya vardı! 4 gün süre verildi
Suriye ile SDG Haseke'de anlaşmaya vardı! 4 gün süre verildi
Ali Koç'un hayaliydi! Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı
Ali Koç'un hayaliydi! Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Esra Ezmeci inkar etmişti: Mahkeme "klinik psikolog" ünvanını kullanamaz dedi
Esra Ezmeci inkar etmişti: Mahkeme "klinik psikolog" ünvanını kullanamaz dedi
Burhanettin Duran’dan Türk bayrağına saldırıya sert tepki
Burhanettin Duran’dan Türk bayrağına saldırıya sert tepki
Trabzonspor Lövik transferini resmen açıkladı
Trabzonspor Lövik transferini resmen açıkladı
OpenAI için finansal kriz iddiası! ChatGPT için tehlike çanları
OpenAI için finansal kriz iddiası! ChatGPT için tehlike çanları
Bakan Kurum’dan Özel’e deprem yanıtı: Milletimizin aklını karıştırmaktan vazgeçin
Bakan Kurum’dan Özel’e deprem yanıtı: Milletimizin aklını karıştırmaktan vazgeçin
Netanyahu, Türkiye'nin Gazze Yönetim Kurulu'nda yer almasından duyduğu üzüntüyü Rubio'ya iletti iddiası
Netanyahu, Türkiye'nin Gazze Yönetim Kurulu'nda yer almasından duyduğu üzüntüyü Rubio'ya iletti iddiası
Bayrağımıza alçak saldırı! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki
Bayrağımıza alçak saldırı! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki