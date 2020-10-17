Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de yeni keşfedilen doğalgaz rezervini açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Tuna-1 bölgesinde yeni keşfedilen doğalgaz rezervini az sonra Fatih sondaj gemisinde açıklayacak.

Abone ol

Türkiye'nin sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı. Zonguldak açıklarında keşfedilen 320 milyar metreküp doğalazın ardından yeni keşfedilen gaz rezervi büyük heyecan uyandırdı.

Fatih gemisinde müjdeyi verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'da helikopterle gemiye çıkarak bizzat çalışmalar yerinde inceleyecek, ardından müjdeyi kamuoyuna duyuracak.

Bakan Dönmez'den paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarına ilişkin, "Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı.

Dönmez, Fatih gemisinde incelemelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem Karadeniz hem de Doğu Akdeniz’de süren çalışmalara ilişkin brifing verecek.