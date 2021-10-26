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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barış için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barış için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişli

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti devam ediyor.

Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdikten sonra Zengilan iline geçerek tarım uygulama alanlarını ziyaret etti.

İki lider daha sonra ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı başış için zeminin hazır olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir.

Türkiye her olumlu adımın karşılığını verir.

(Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri) Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir.

Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engel kalmayacaktır." diye konuştu.

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