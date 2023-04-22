Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konteyner kent ziyareti ve depremzede vatandaşlarla bayramlaşma programında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konteyner kent ziyareti ve depremzede vatandaşlarla bayramlaşma programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevili Kahramanmaraşlılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaşadığımız 6 şubat depremleri ile bu yıl ramazan bayramını buruk yaşadık. Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımız Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremin ardından arama kurtarma, enkaz faaliyetleriyle çok geniş bir çalışma yürüttük. Asrın felaketini asrın dayanışması ile göğüsledik.

Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar.

Yapılan tespitler ışığında deprem bölgesindeki şehirlerimi 650 bin konut yaparak ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Henüz depremin 2. haftasında kalıcı konutlara başladık. Depremin 75. gününde 105 konutun startını verdik. Bugün tamamlanan konutları teslim ettik. Önümüzdeki yıl bu vakitlerde inşallah konutlarımız tamamen teslim edeceğiz. Sakın bizi deprem turistleri ile karşılaştırmayın. Bizler buraya hem acıları paylaşmaya hem de yaraları sarmaya geliyoruz. sizlerin aktardığı ve gördüğümüz eksiklikleri hemen tamamlıyoruz. Türkiye'nin tarihi bir seçim arifesinde olduğu bir dönemde biz önceliği depremzedelere vermekten asla vazgeçmedik. Ülkemizi afete karşı güçlendirecek projeleri ülke geneline yayıyoruz. İstanbul'dan başlayarak diğere şehirlerimi depreme dayanıklı hale getirerek projeleri vatandaşlarımızla paylaştık. Dönüşecek konutların yarısını biz vatandaşa vereceğiz. Kalanı içinde uygun kredi belirleyeceğiz. Amacımız İstanbul'da 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamlamaktır. Deprem bölgesindeki inşaatlarında bir yıl içinde söz verdiğimiz gibi teslim edilmesi ile afet mücadelesinde ülkemizi önemli bir konuma getireceğiz. Onun için 14 Mayısta durmak yok yola devam diyor muyuz?

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