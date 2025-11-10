BIST 10.789
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla görüştü, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından beraberindekilerle AK Parti Genel Merkezi'nin yakınında bulunan bir kafeye uğradı.

Burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.

