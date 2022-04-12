Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topladı Emeklilerin 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç lira oldu?

KABİNE bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Emeklilerin merakla beklediği 1100 liralık bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağı bugün açıklanabilir. Öte yandan artan enflasyonda alınabilecek önlemler ve Rusya Ukrayna diplomasisi de masada olacak

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Ramazan Bayramı'na 20 gün kala gözler emeklilere verilen ikramiyeye ne kadar zam yapılacağında... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda iki önemli başlık öncelikli olarak masaya yatırılacak: Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik kriz…

Putin Zelenskiy buluşması

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekatta 45 gün geride kalırken, Putin ile Zelenskiy’nin İstanbul’da bir araya gelmesi için yürütülen diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Karadeniz'deki mayınlar

İngiltere ve İtalya savunma bakanlarıyla bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü toplantıda alınan kararlar ile Karadeniz’de bulunan mayınlarla ilgili son gelişmeleri Kabine üyeleriyle paylaşacak.

Fiyat artışlarına karşı radikal önlemler

Her geçen gün daha da fazla etkisini gösteren ekonomik krizin masaya yatırılacağı toplantıda; gıda fiyatlarına yapılan fahiş artışlar, KDV indirimlerinin raflara yansıtılmaması ve stokçuluğa karşı radikal önlemlerin alınması gündeme gelecek.

Bayram ikramiyesi 1500 olacak mı?

Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artışın da açıklanması bekleniyor. Yüzde 36 olan yıllık enflasyon rakamı oranında artış yapılması, 1100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi gündemde. Alınan kararları canlı yayında açıklayacak olan Erdoğan daha sonra Kabine üyelerine iftar verecek.