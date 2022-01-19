BIST 2.028
DOLAR 13,55
EURO 15,38
ALTIN 794,44
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topladı Ara tatil ile sömestr birleşiyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topladı Ara tatil ile sömestr birleşiyor mu?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ara tatil ile sömestr birleştirilmesi konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Külliye’de yapılacak toplantının ana gündem maddesi, Koronavirüs’te vaka sayılarının 70 binlere dayanmasından sonraki genel durum olacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim konusunda kararlılık mesajı vermişti. Okullardaki son duruma ilişkin Kabine Toplantısında kapsamlı bir bilgilendirme yapılacak. Okullar 21 Ocak'ta yarıyıl tatiline giriyor. 11 Nisan'da ise ara tatil başlayacaktı. Salgının yayılma hızına göz önüne alınıp ara tatil ile yarı yıl tatilinin birleştirilmesi gündemde. Bu konuda son karar Kabine toplantısında alınacak.

20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı. Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan'dan Ocak ayı enflasyonu için ürküten tahmin
Ali Babacan'dan Ocak ayı enflasyonu için ürküten tahmin
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Domuz sürüsü ilçe merkezine indi
Domuz sürüsü ilçe merkezine indi
Kan donduran vahşet! 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni varilde bulundu
Kan donduran vahşet! 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni varilde bulundu
İsviçre'de yaşayan gurbetçi 6 aylık elektrik faturasını paylaştı sosyal medya bunu konuştu
İsviçre'de yaşayan gurbetçi 6 aylık elektrik faturasını paylaştı sosyal medya bunu konuştu
Özgür Özel Semra Güzel için CHP'nin oyunu açıkladı
Özgür Özel Semra Güzel için CHP'nin oyunu açıkladı
Antalya'da yangın sonrası acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu: Ya annem ya, annem ya
Antalya'da yangın sonrası acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu: Ya annem ya, annem ya
İYİ Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda toplu istifa: 16 yönetim kurulu üyesi görevini bıraktı
İYİ Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda toplu istifa: 16 yönetim kurulu üyesi görevini bıraktı
Minik Asiye'den sevindiren haber geldi
Minik Asiye'den sevindiren haber geldi
İlaç fiyatlarına yüzde 36 zam geldi fiyatı artan 137 ilacın listesini Barış Yarkadaş paylaştı
İlaç fiyatlarına yüzde 36 zam geldi fiyatı artan 137 ilacın listesini Barış Yarkadaş paylaştı