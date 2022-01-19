Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topladı Ara tatil ile sömestr birleşiyor mu?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ara tatil ile sömestr birleştirilmesi konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Külliye’de yapılacak toplantının ana gündem maddesi, Koronavirüs’te vaka sayılarının 70 binlere dayanmasından sonraki genel durum olacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim konusunda kararlılık mesajı vermişti. Okullardaki son duruma ilişkin Kabine Toplantısında kapsamlı bir bilgilendirme yapılacak. Okullar 21 Ocak'ta yarıyıl tatiline giriyor. 11 Nisan'da ise ara tatil başlayacaktı. Salgının yayılma hızına göz önüne alınıp ara tatil ile yarı yıl tatilinin birleştirilmesi gündemde. Bu konuda son karar Kabine toplantısında alınacak.

20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı. Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.