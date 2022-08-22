Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl koridoru, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerime Gaziantep ve Mardin'de meydan gelen kazalarda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Soruşturmalar neticesinde, failler hakkındaki işlemler yapılacaktır. Benzer kazaların yaşanmaması için her alanda gerekli tedbirleri belirleyerek hayata geçireceğiz. Bu meselenin üstesinden gelmeye kararlıyız.

"Abdülhamit han Akdeniz'deki haklarımızı savunma irademizin sembolüdür"

Son kabineden bu yana pek çok çalışma gerçekleştirdik. YAŞ toplantısında terfileri karara bağladık. Ardından görevlendirmelerimizi yaptık. Yeni rütbe ve görevleriyle hizmetlerde bulunacak subaylarımıza başarılar diliyoruz. Bizleri bağrına basan vatandaşlarımızla hasbihal dışında yüzlerce eserin toplu açılışını gerçekleştirdik. 8 Ağustos'ta büyükelçilerimizle bir ufuk turu yaptık. Aynı gün akşam Muharrem orucunu açtık. Türkiye'nin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz canlarımızla ortak değerlerimize odaklı çalışmalar yürüteceğiz. Abdülhamit Han sondaj gemimizi görev yerine uğurladık. Akdeniz'deki haklarımızı savunma irademizin sembolüdür. Akkuyu'daki nükleer santrale giderek incelemelerde bulunduk. Aynı gün Konya'daki İslami Oyunları'nın açılışını yaptık.

Ülkemizi dünyada 9.sıraya yükselttik

10 Ağustos'ta Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldik. İnşallah eylülün ilk haftası Balkan turuna çıkacağız. Türkiye'nin sınırlı su kaynaklarını verimli kullanmak için baraj inşasına önem veriyoruz. 605 hidroelektrik santrali ile önemli mesafeler kat ettik. Bu bakımdan ülkemizi dünyada 9.sıraya yükselttik. İstanbul Medeniyet Üniversitemizin yeni kütüphanesinin açılışını yaparken, kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Külliye içindeki Millet Kütüphanemizin prestiji bize doğru yolda gittiğimizi gösteriyor.

"Amacımız Putin ve Zelenski'yi bir araya getirmek"

Nevşehir'de Hacıbektaş Veli anma programında tevhidi canlarla paylaştık. Malezya Kralı'nın 16 Ağustos'taki resmi ziyareti tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriyorum. Dün akşamda ailece İstanbul'da bir arada olduk. Rusya-Ukrayna savaşı etkileriyle devam ediyor. Türkiye olarak önüne geçmek ve barışla sonuçlanması için gayret gösterdiğimize herkes şahittir. Sadece Ukrayna tahılının dünyaya gönderilmesi insanlık için kritik gelişmedir. Ülkemizin sergilediği yaklaşımın, önümüzdeki günlerde de diğer alanlarda da tahvil edilmesi için gayretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Putin ile gelişmeleri enine boyuna görüşme imkanı bulmuştuk. Ukrayna'ya giderek benzer görüşmeyi Zelenski ile yaptık. Amacımız uzak olmayan bir tarihte Putin ile Zelenski'yi ülkemizde bir araya getirerek krizi çözecek yolu açmaktır.

"Tartışmalara kulak asmadık"

TOKİ ve Esenler belediyesi işbirliği ile yürütülen projeyi süratle tamamlayacağız. Kuru üzüm fiyatını da açıklayarak üreticimize müjdeyi verdik. Yarın Filistin devlet başkanını misafir edeceğiz. Perşembe günü Ahlat'tayız. Cuma günü Malazgirt'te olacağız. Sayın Bahçeli ile bu iki programı gerçekleştireceğiz. Türkiye 20 yılda hedeflerine ulaşma yolunda kritik dönemeçten geçmektedir. Karşımıza her türlü engeli çıkardılar. Milli iradenin üstünlüğünü tesis edip, terör örgütlerinin başını ezmek suretiyle mücadelemizin büyük kısmını kazandık. Son dönemde bizi zorlayan konu faiz, kur ve enflasyon denklemiyle ekonomi olduğu gerçektir. Alçak bir saldırıya maruz kaldığımız 2018'den itibaren yeni programı hayata geçirmeye başladık. Biz ne yaptığımızı iyi bildiğimiz için tartışmalara kulak asmadan işimize baktıkİ köklü dönüşümü hayata geçirdik.