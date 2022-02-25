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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

-Tam 25 yıldır Aziz İstanbulumuzun hizmetindeyiz. İstanbul'a aşkla şevkle sevda ile hizmet ettik. İstanbul'un birikmiş sorunlarını tek tek çözüme kavuştururken maarif davamıza özel önem verdik.

-İstanbul'un kalabalık sınıf sorunu, biz ortaöğretimdeyken mevcudumuz 75'di hatta Anadolu'da 100 olduğu olurdu. Bugün evlatlarımız etkileşimli tahtalarıyla spor alanlarıyla  pek çok imkana sahip okullarda eğitim alıyor.

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