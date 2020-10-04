Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan çıkarak, Kasımpaşa’daki eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda yapımı devam eden Kadın Müzesi inşaatını ziyaret etti. Erdoğan burada, yapımı devam eden camide de incelemelerde bulundu.