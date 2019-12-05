Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor

NATO toplantısı için bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da Cambridge Cami'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacağını düşünüyorum. Çok uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş ülkelerde ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO toplantısı için bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da Cambridge Cami'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Coşkumuzu paylaştığınız için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cambridge'de sadece bir caminin açılışını yapmıyoruz. Çatışma ve husumeti reddeden abidevi bir eseri de bu güzel eseri armağan ediyoruz. Caminin Türk kökenli vatandaşlarımız ve Müslümanlara hayırlı olmasını diliyorum. Cuma günü Londra Köprüsü'nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Cambridge Üniversitesi mezunu 2 kişi için ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyorum.

"Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi"

Bu cami dayanışma ve işbirliğinin ürünüdür. İşçisinden mühendisine mimarından hattatı Hüseyin Kutlu'ya teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Daha nice eserlerde birlikte olalım. Emek sahibi herkesi gönülden kutluyorum. Ağaç işçiliğinin şaheseri olan cami bin 300 kişilik kapasiteye sahip. Gerçek anlamda kültürel zenginliği yansıtıyor. Çevre hassasiyetliyle Avrupa'da bir ilki teşkil ediyor. Teknolojinin en son imkanları kullanılarak inşa edilen bu ibadethane Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir.

"Yükselen İslam karşıtlığına da en güzel cevap" Bunun yanında külliye misafirperverlik geleneğimizi yansıtmaya aday bir eserdir. Ön bahçe hem cennete hem dünya hayatının güzelliklerine atıf yapan bir anlayışla düzenlenmiştir. Bu caminin yükselen İslam karşıtlığına da en güzel cevap olacağını düşünüyorum. Medeniyetimizin zarafetini yansıtan bu eserin Müslümanlar için iftihar kaynağı olacağını düşünüyorum.

"Saldırılar akılalmaz boyuta ulaştı"

İnsanlık olarak sancılı ve zor dönemden geçiyoruz. Asırlardır insanlığı bir arada tutan değerlerimizin tehdit altında olduğunu görüyoruz. Demokrasinin beşiği ülkelerde ırkçılık, İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor. İbadethaneler faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman kadınlar sadece başörtüsü taktıkları için tacize uğruyor. Bu eylemlerden sadece Müslümanlar değil diğer kesimlerde nasibini alıyor. Cami ve diğer ibadethane saldırıları akılalmaz boyuta ulaştı.

"İslam'dan terörist çıkmaz"

İslamın içinden veya Müslümanlar arasından bir terörist çıkıyor diye İslamı lekeleyemezsiniz. Türkiye DEAŞ'a karşı dünyada en büyük mücadeleyi veren ülkedir. Ciddi manada cezaevlerimizde DEAŞ'lılar vardır. El Bab'da 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz. Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı İslami terör yaftasını kabul edemeyiz.