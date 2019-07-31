Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme yaptı! İşte son teknolojiyle donatılan MİT’in yeni binası

Cumhurbaşkanı Erdoğan son teknolojiyle donatılmış MİT'in yeni binasına saat 12.40 civarında geldi. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıkları bu bölgede toplanacak.