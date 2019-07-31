Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme yaptı! İşte son teknolojiyle donatılan MİT’in yeni binası
Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara'da yeni binasına geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da incelemelerde bulunmak üzere helikopterle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binasına geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son teknolojiyle donatılmış MİT'in yeni binasına saat 12.40 civarında geldi. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıkları bu bölgede toplanacak.
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Güvenlik kurumları, tek merkezden faaliyetlerini yürütecek. Son teknolojiyle donatılan yeni binayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret ederek incelemeler yaptı. İşte MİT'in yeni kalesinin özellikleri...
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'Kale' olarak nitelendiriliyor
Yaklaşık 5 bin dönüm alanın üzerine inşa edilen ve 'kale' olarak nitelendirilen bina 3 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili.
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Sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistem
Bina ve çevresinde sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerinde de bulunduğu edinilen bilgiler arasında.
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