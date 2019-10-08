Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan’a giderken uçakta o geceye ait önemli detaylara ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin çarpıcı detaylarını, Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump önceki gün telefonda Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Ertesi günü Beyaz Saray, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı olmayacaklarını açıkladı ve sınırdan askerlerini çekme kararı aldı.

İşte o görüşmenin perde arkasına Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan gezisine katılan Öztürk, uçakta çok önemli bilgilere ulaştığını belirterek, ayrıntıları "Önceki gece Amerika ile neler yaşandı" başlıklı köşesinde böyle paylaştı:

Görüşmeden sonra askerlere çekilme talimatı veriyor

1. Trump telefon görüşmesinde Amerikan askerinin bölgeden çekileceğini ama askeri muhataplarıyla konuşacağını söylüyor.

2. Amerikan askerlerinin güneye çekilme kararı bir kaç saat içinde alınıyor. Çünkü içeride sıkışan Trump hızlı karar alınması konusunda bastırıyor.

3. PYD/PKK’nın elindeki DEAŞ’lıların durumuyla ilgili Türkiye inisiyatif alıyor.

2 bin DEAŞ'lı tutsak var

4. Öyle ortalıkta iddia edildiği gibi 10 bin DEAŞ’lı tutsak militan yok. 2 bin civarında bir DEAŞ’lı var.

5. DEAŞ’lıların neredeyse tamamı Avrupalı.

6. Türkiye, DEAŞ’lıların yargılanması ve ülkelerine gönderilmesi konusunda çalışacak.

30 km derinlik olacak

7. Türkiye’nin 30 km derinlikli olmasını istediği güvenli bölgeye Amerika’nın itirazı yok.

8. Amerika Fırat’ın doğusunda Türkiye’ye Suriye’nin hava sahasını açacak.

9. DEAŞ’lıların çocuk ve kadınlarından oluşan yaklaşık 60 bin kişinin bulunduğu kampın nasıl yönetileceği ile ilgili Türkiye çalışıyor.

10. PYD/PKK’nın taban bulduğu bazı yerlerle ilgili özel bir çalışma yapılıyor.

ÖSO operasyona katılacak

11. ÖSO operasyona katılacak. Amerikalılar daha önce bunu istemiyorlardı.

12. Barış Pınarları Operasyonu belki de siz bu yazıyı okuduğunuz saatlerde başlamış olacak.

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