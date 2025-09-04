Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli'nin konutunda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşen görüşme sona erdi. Görüşme ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.