Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan’da Başbakan Viktor Orban ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar:

"Sayın Başbakan değerli dostum. Saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları sizleri şahsım ve heyetim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün bu vesile ile yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerek dar çerçevede gerek heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerin ve en sonunda 10 maddelik bir anlaşmayla noktayı koyduğumuz bu görüşmelerin her iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"Neler yapabileceğimizin üzerinde ısrarla durduk"

Tabi stratejik işbirliğimizin ilerletilebilmesi için adımların neler olduğu üzerinde durduk. Gerek siyasi, askeri ve güvenlik alanında; göç konusu zaten en önemli adımlardan bir tanesi. Ekonomik ticari kültürel bütün bu alanlarda neler yapabileceğimizin üzerinde ısrarla durduk.

"Ticaret hacmi 6 milyar dolara çıkacak"

İmzaladığımız 10 belge ile ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirdik. 2,6 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkartmak için sayın Başbakan ile aramızda bir irade birliği var. Bu tabi çok çok önemli. Ve Macaristan-Türkiye bunu gerçekleştirmeye bana göre muktedirdir. Biraz sonra Macaristan’dan 15 iş adamımız, aynı zamanda Türkiye’den birlikte bir yuvarlak masa toplantısını gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla iş adamlarımızın ne gibi adımlar atabileceğini hatta hatta üçüncü ülkelerde neler yapılabileceğini ki; sayın Başbakan Afrika’da atılabilecek adımlar üzerinde durdular. Macar makamlarının da ben iş adamlarımıza gereken her türlü kolaylığı yapacağına inanıyorum. Biz de Türkiye olarak Macar müteşebbislere her türlü kolaylığı sağlamakta kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim.

"Barış Pınarı Harekatına verdiği destek için teşekkür ettim"

Macaristan'ın ülkemizin AB üyeliği sürecinde sağladığı destek ziyadesiyle kıymetlidir. Barış Pınarı Harekatına verdiği destek için teşekkür ettim. AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini rehin almamalı."

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