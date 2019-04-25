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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu AYM'nin kuruluş töreninde tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu AYM'nin kuruluş töreninde tokalaştı

Devletin zirvesi, 57. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde buluştu. Tören öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı.

İşte o fotoğraf;

Saldırıdan sonra ilk kez biraraya geldiler

Kalabalık bir grubun saldırısına maruz kalan Kılıçdaroğlu, götürüldüğü evden 1.5 saat sonra çıkartılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıdan sonra ilk kez bir araya geldi.

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