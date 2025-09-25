Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump'ın baş başa görüşmesinden kareler paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılanırken Oval Ofis'te baş başa gerçekleştirilen görüşmeden paylaşılan karelerde ikilinin samimiyeti dikkat çekti.
Türkiye'nin gözü Beyaz Saray'da düzenlenen kritik zirveye çevrildi.
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.
Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump ile birlikte içeri girdi.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Oval Ofis'e geçti.
Erdoğan, burada Beyaz Saray Anı Defteri'ni imzaladı.
Bu anlara ilişkin paylaşılan karelerde Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturacağı sandalyeyi çekerek nezakette bulunduğu görüldü.